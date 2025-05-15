С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
Страж порядка ранен.
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В Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел во дворе частного дома, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz.
55-летний местный житель оказал активное сопротивление полицейскому, который прибыл по служебной необходимости. Несмотря на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия, мужчина проигнорировал их, повёл себя агрессивно и начал бросать в стража порядка различные предметы, в том числе камни и вилы, причинив физические повреждения.
По информации департамента полиции Алматинской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Он задержан и помещён в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.
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