  • 15 Мая, 21:38
  • BAIGENEWS

С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области

Страж порядка ранен.

Сегодня, 20:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
138
Фото: polisia.kz

В Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел во дворе частного дома, передаёт BaigeNews.kz сообщает Polisia.kz.

55-летний местный житель оказал активное сопротивление полицейскому, который прибыл по служебной необходимости. Несмотря на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия, мужчина проигнорировал их, повёл себя агрессивно и начал бросать в стража порядка различные предметы, в том числе камни и вилы, причинив физические повреждения.

По информации департамента полиции Алматинской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Он задержан и помещён в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Самое читаемое

Наверх