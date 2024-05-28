С ветерком на Алаколь: в КТЖ рассказали о планах на туристический сезон
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Какие поезда будут курсировать до Алаколя летом, рассказали в компании КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее от пассажиров поступали многочисленные жалобы на старые вагоны, в которых было душно и неуютно.
"В направлении озера Алаколь все вагоны поездов Нацперевозчика оборудуют кондиционерами", - пообещали в компании.
По данным пресс-службы, из общего парка (свыше 2,1 тысячи единиц) АО "Пассажирские перевозки" 76% вагонов оборудованы системой кондиционирования воздуха. Остальные не оснащены кондиционерами по конструкции завода-производителя. В них есть возможность открывать окна во всех купе и плацкартах, кроме аварийных.
В компании отметили, что вагоны без системы кондиционирования воздуха подлежат исключению сроку службы уже в ближайшие годы.
Ранее сообщалось о том, что количество авиарейсов и поездов в курортные зоны увеличат в Казахстане.
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