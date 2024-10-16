С вдовы умершего пенсионера пытались взыскать 13 млн тенге

Взыскание с вдовы пенсионера 13 млн тенге в области Абай признали незаконным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

73-летний пенсионер получал пенсию по возрасту с 2000 по 2021 годы. При назначении пенсионных выплат он предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска.

"При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично. Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии, был произведен перерасчет размера пенсии с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге. 15 июля 2021 года пенсионеру была вручена претензия-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях", - говорится в сообщении Верховного суда.

На следующий день, 16 июля 2021 года, пенсионер умер.

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследника, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии. По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляция отменила это решение, удовлетворив иск министерства.

Рассмотрев дело, Верховный суд отметил, что пенсионер предоставил государственные архивные справки, подтверждающие его проживание в зоне радиационного риска. Несмотря на частичное несоответствие архивных данных, его недобросовестность не была установлена. Согласно Гражданскому кодексу РК, средства, выплаченные в качестве пенсии, не подлежат возврату при отсутствии вины гражданина. Суд также указал, что апелляция необоснованно возложила на вдову обязательства по возврату излишне выплаченных сумм.

Верховный Суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.