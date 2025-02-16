В Таиланде завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. В заключительный соревновательный день ЧА в Пхитсанулоке прошла групповая гонка на 171,9 км в категории "элита" среди мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Казахстан представляли 5 гонщиков. Отличные шансы на завоевание медали были у Евгения Фёдорова. Примерно за 60 км до финиша он уехал в отрыв от преследователей и имел преимущество более чем в 1,5 минуты. Но на последних километрах по крутому подъему нашему соотечественнику не хватило сил, и тем самым, он завершил гонку далеко за тройкой призёров.

Первое место в итоге занял китайский спортсмен Цианинг Лю, на втором месте Пирапол Чавчиангкванг из Таиланда, третьим к финишу пришёл Жамбалжамц Саинбаяр из Монголии. Казахстанец Антон Кузьмин показал шестой результат, Евгений Федоров пришёл 42-м, Игорь Чжан - 46, Даниил Марухин - 47, Дмитрий Груздев сошёл с дистанции.

Таким образом национальная сборная Казахстана завершила чемпионат Азии в Таиланде с тремя медалями. Золото завоевали в смешанной эстафете (Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьева). Также в индивидуальной гонке чемпионом стал Евгений Фёдоров, серебряным призером Дмитрий Груздев.