С шоу дронов и салюта начался чемпионат мира по футболу в Катаре

Фото: olympics.com

В столице Катара Дохе прошло шоу с участием десятков дронов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на life.ru.

Светящиеся БПЛА создали в небе световые фигуры футболистов. При помощи их в пространстве удалось составить приветствие Welcome to Qatar ("Добро пожаловать в Катар"). По окончании мероприятия организаторы устроили масштабный салют.

Всего в главной фан-зоне собралось 18 тысяч гостей.

Напомним, что казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Помимо этого, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в период 20 ноября - 18 декабря.