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С севера на юг: назначен новый глава полиции Шымкента

Сегодня, 13:05
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polisia.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: polisia.kz

Начальником департамента полиции города Шымкент назначен генерал-майор полиции Думан Таев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

Нового начальника представил активу мегаполиса глава МВД Марат Ахметжанов.

Думан Таев родился 1967 года в Северо-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году. В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях полиции. Последняя должность - начальник ДП Акмолинской области.

Генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, ранее возглавлявший полицию Шымкент, по принципу ротации теперь будет исполнять обязанности начальника вновь созданного ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу.

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