С севера на юг: назначен новый глава полиции Шымкента
Сегодня, 13:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
236Фото: polisia.kz
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен генерал-майор полиции Думан Таев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.
Нового начальника представил активу мегаполиса глава МВД Марат Ахметжанов.
Думан Таев родился 1967 года в Северо-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году. В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях полиции. Последняя должность - начальник ДП Акмолинской области.
Генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, ранее возглавлявший полицию Шымкент, по принципу ротации теперь будет исполнять обязанности начальника вновь созданного ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу.
Самое читаемое
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
- Опубликована неизвестная ранее записка Жириновского