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  • С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование
russianemirates.com Сегодня, 13:10
159
Сегодня, 13:10
159
Фото: russianemirates.com

С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование

Согласно исследованию "Казахстанского института общественного развития" в  Казахстане пять процентов граждан сталкивались с сексуальными домогательствами, передаёт BaigeNews.kz.

Эти данные на брифинге в СЦК озвучила руководитель Центра исследований института семьи Ольга Николаева.

“Следует отметить, что женщины сталкивались с этим в 10 раз чаще мужчин. На законодательном уровне отсутствуют чёткие инструменты противодействия данной проблеме”, - отметила она.

Также, согласно исследованию, более пяти процентов граждан в Казахстане сталкивались с угрозой физического насилия.

“Почти четверть респондентов (23,6%) нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считает, что, если девушку уже похитили без ее согласия, то она должна уйти и заявить в правоохранительные органы. 11,7% респондентов полагает, что она должна остаться и выйти замуж за похитителя. 18,4% казахстанцев считают, что она должна уйти и не сообщать в правоохранительные органы", - отметила Николаева. 

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#исследование #Казахстан #насилие
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:10
159
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