С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование

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Согласно исследованию "Казахстанского института общественного развития" в Казахстане пять процентов граждан сталкивались с сексуальными домогательствами, передаёт BaigeNews.kz.

Эти данные на брифинге в СЦК озвучила руководитель Центра исследований института семьи Ольга Николаева.

“Следует отметить, что женщины сталкивались с этим в 10 раз чаще мужчин. На законодательном уровне отсутствуют чёткие инструменты противодействия данной проблеме”, - отметила она.

Также, согласно исследованию, более пяти процентов граждан в Казахстане сталкивались с угрозой физического насилия.