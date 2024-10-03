С рук продавал наркотики мужчина в Шымкенте
Сегодня, 14:24
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Сегодня, 14:24Сегодня, 14:24
63Фото: ipn.md
Наркоборцы городского департамента полиции задержали с поличным 30-летнего сбытчика запрещенных веществ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина продавал марихуану, передавая товар из рук в руки.
Установлено, что работу распространителя наркотических средств подозреваемый нашел в интернете. Забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам передавал покупателям.
Во время очередного выхода его и задержали полицейские. При проверке в сумке у задержанного обнаружены 11 наркосвертков, а в квартире – маленькое пластиковое ведро также с марихуаной. Общий вес изъятых веществ составил свыше 200 грамм.
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