С разгрома стартовал Казахстан на молодежном ЧМ-2025 по хоккею
Матч завершился со счётом 8:0 в пользу шведов.
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
60Фото: icehockey.kz
В первом матче молодёжного чемпионата мира-2025 сборная Казахстана встречалась со Швецией в канадской Оттаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz
Первый период не задался для казахстанских хоккеистов, шведы забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Второй период прошёл спокойнее, шведская сборная вновь забила, но в конце игрового отрезка казахстане Артур Гросс забил забросил первую шайбу сборной на этом чемпионате мира в Канаде. В третьем отрезке соперник забросил еще две шайбы и одержал победу со счетом 8:1.
Лучшим игроком матча от сборной Казахстана признан нападающий Артур Гросс.
Сегодня, 28 декабря, в 23:00 по времени Астаны казахстанцы встретится с Чехией.
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