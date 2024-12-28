В первом матче молодёжного чемпионата мира-2025 сборная Казахстана встречалась со Швецией в канадской Оттаве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz

Первый период не задался для казахстанских хоккеистов, шведы забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Второй период прошёл спокойнее, шведская сборная вновь забила, но в конце игрового отрезка казахстане Артур Гросс забил забросил первую шайбу сборной на этом чемпионате мира в Канаде. В третьем отрезке соперник забросил еще две шайбы и одержал победу со счетом 8:1.

Лучшим игроком матча от сборной Казахстана признан нападающий Артур Гросс.

Сегодня, 28 декабря, в 23:00 по времени Астаны казахстанцы встретится с Чехией.