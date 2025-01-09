Депутат Мажилиса Снежанна Имашева находится с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области. Она ознакомилась с работой общеобразовательной школы №51 в посёлке Деркул города Уральска, построенной в рамках национального проекта "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz.

Школа рассчитана на 1500 учеников, оснащена современным оборудованием. Общая стоимость объекта 7,8 млрд тенге. Проектировщиком выступило ТОО "AQMOL project", генеральным подрядчиком строительства – ТОО "KazConstuction Group".

С работой образовательного учреждения депутата ознакомил директор СОШ №51, резервист программы "1000 лидеров изменений в образовании" Жақсығали Жұмабай. По его словам, к ним перевели учеников из СОШ №49, в которой из-за переполненности занятия проводились в три смены. Сегодня более 1200 детей начали обучение в новой комфортной школе.

"Радует, что школа очень хорошо оснащена, для детей подготовлены современные инструменты и уютные кабинеты. Считаем, что школы такого формата должны быть во всех городах, а также в сельских округах. Как сказал Глава государства в своем недавнем интервью газете "Ана тілі", в ближайшее время по всей стране запланировано строительство 217 комфортных школ на 460 тысяч ученических мест. Депутаты держат на своем приоритетном контроле вопросы качества и своевременности этого строительства", – поделилась Снежанна Имашева.

Решение проблемы дефицита ученических мест – один из пунктов предвыборной программы партии "AMANAT". На сегодня это первая комфортная школа в Западно-Казахстанской области, в планах открыть ещё ряд школ нового образца в регионе.

Напомним, ранее депутаты проверили строительство больницы и школы в регионах Казахстана.