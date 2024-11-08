С прошлого года отменены более 10 тысяч требований к бизнесу ― Олжас Бектенов о поддержке МСБ

В Астане состоялся первый форум малого и среднего бизнеса "Адал азамат. Адал еңбек. Адал бизнес". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, НПП "Атамекен", советов и ассоциаций, а также бизнесмены со всех регионов страны, успешно реализовавшие свои проекты в рамках государственных программ поддержки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, открывая работу форума, поблагодарил отечественных бизнесменов за вклад в экономическое и социальное развитие страны.

"Народ помнит, как в этом году во время масштабного наводнения представители бизнеса протянули руку помощи местному населению. Благодаря сплоченности удалось благополучно преодолеть стихийное бедствие. Субъекты малого и среднего бизнеса тоже сильно пострадали от этой катастрофы. Работы по возмещению причиненных им убытков ведутся с апреля текущего года. На сегодняшний день возмещено более 10 млрд тенге убытков. Также бизнес активно участвует в реализации инициативы "Таза Қазақстан". Хочу выразить искреннюю признательность предпринимателям от имени правительства", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подробнее остановился на предпринимаемых мерах по созданию благоприятных условий для бизнеса.

"С прошлого года, согласно внедренному принципу регулирования "с чистого листа", отменены более 10 тысяч требований к бизнесу, которые не соответствовали базовым условиям новой регуляторной политики. Аналогичная работа ведется и на региональном уровне. Пересматриваются квалификационные требования для получения разрешений, упрощается порядок их получения. Конечно, это не значит, что мы создали абсолютно благоприятную среду для бизнеса. Барьеров на пути предпринимателя еще очень много. Но работа проводится", - заявил Олжас Бектенов.

Отмечено, что сейчас доля МСБ в экономике страны составляет порядка 37%. Свыше 4 млн казахстанцев заняты в сфере бизнеса. Только за прошедшие полгода субъектами МСБ произведено продукции на 34 трлн тенге, рост составил порядка 20%.

Как отметил Олжас Бектенов, в целях поддержки приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства реализуются финансовые меры содействия. В рамках субсидирования и частичного гарантирования по кредитам банков второго уровня охват с 2019 года вырос в 5 раз и составил свыше 150 тысяч проектов. Сумма выплаченных субсидий увеличилась в восемь раз.

Большая работа, по словам премьер-министра, ведется по улучшению бизнес-климата.

"По поручению Главы государства инвестиционный штаб расширил свои полномочия по защите прав бизнеса, получив возможность оперативно решать проблемные вопросы и упрощать процедуру реализации инвестпроектов. В штабе уже рассмотрено более 90 проектов на сумму порядка 45 млрд долларов", - отметил Бектенов.

Глава кабмина сообщил, что приоритетная поддержка сегодня оказывается отечественным товаропроизводителям.

"Посещая регионы, нередко вижу современные конкурентоспособные предприятия, которые, к сожалению, загружены на 20-30% от своей мощности. Буквально сердце кровью обливается. Спрашиваешь, в чем причина – не могут пробиться на конкурсы в госорганах, нацкомпаниях, крупных частных предприятиях. Стали заниматься этим вопросом. Приняли необходимые решения", - подчеркнул премьер-министр.

В частности, более чем в три раза расширен перечень товаров, которые в госзакупках в приоритетном порядке приобретаются у казахстанских товаропроизводителей. На сегодня этот перечень включает 4,5 тысячи товаров. Уже есть первые результаты. По итогам девяти месяцев сумма договоров с отечественными производителями увеличена на 31% и составила 167 млрд тенге.

Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, в свою очередь, отметил, что сейчас не весь потенциал микро- и малого бизнеса еще раскрыт.

"Мы за последние 10 лет тщательно проанализировали лучшие практики. Взяли за основу именно такие успешные кейсы, которые позволили нам разработать комплексное решение, основанное именно на адресном подходе. По этому поводу Министерством нацэкономики с НПП внесены предложения по изменению Концепции развития МСП и в точечные региональные программы акиматов и "Даму", - отметил глава "Атамекен".

Особое внимание уделяется повышению отраслевых компетенций предпринимателей малого бизнеса.

"Обучаем, как производить, как упаковывать, продвигать и продавать продукт. В том числе, используя крупные международные платформы, такие как TikTok. К примеру, мы договорились провести совместно с TikTok конкурс среди предпринимателей, который нацелен на стимулирование микро- и малого бизнеса, продвижение и расширение аудитории", - сказал Баталов.

Раимбек Баталов отметил, что НПП "Атамекен" учтены предыдущие ошибки по развитию среднего бизнеса и выработан конкретный алгоритм их решения. В нем зафиксированы целевые индикаторы по приоритетам. Это емкость рынка, отраслевые показатели производительности, а также налоги и рабочие места. Правительство через Дэшборд может контролировать статус их достижения. Решен вопрос инженерной инфраструктуры.

Также на форуме выступили представители бизнеса, которые рассказали о ключевых направлениях для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, о перспективах проекта "Одно село – один продукт", потенциале кластерного подхода в мясной переработке и стимулировании освоения новых технологических уровней в производстве.

В рамках форума прошла выставка, демонстрирующая развитие экономических кластеров и продукции участников проекта "Одно село – один продукт". Эта инициатива, реализуемая НПП "Атамекен" совместно с государственными органами, зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки локальных производителей. Участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией различных отраслей и увидеть, как проект способствует повышению качества товаров и услуг на региональном уровне.