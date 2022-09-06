С пожаром в мебельном цехе боролись в Шымкенте

Столб дыма напугал жителей Шымкента. В ДЧС рассказали, что произошло в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в 16:43 на территории ТОО "Батсу" в Абайском районе города горели крыша мебельного цеха и сухая трава, а на территории ТОО "Береке" - битум и минеральные плиты.

"Площадь горения крыши составила 150 квадратных метров, травы - 0,12 гектара, битума - 100 квадратных метров. Пожар локализован в 17:32 и полностью потушен в 18:04. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ДЧС.

На месте происшествия работали 40 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники, два водовоза, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.