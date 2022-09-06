open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


С пожаром в мебельном цехе боролись в Шымкенте Сегодня, 19:04
83

С пожаром в мебельном цехе боролись в Шымкенте

Столб дыма напугал жителей Шымкента. В ДЧС рассказали, что произошло в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в 16:43 на территории ТОО "Батсу" в Абайском районе города горели крыша мебельного цеха и сухая трава, а на территории ТОО "Береке" - битум и минеральные плиты.

"Площадь горения крыши составила 150 квадратных метров, травы - 0,12 гектара, битума - 100 квадратных метров. Пожар локализован в 17:32 и полностью потушен в 18:04. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ДЧС.

На месте происшествия работали 40 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники, два водовоза, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#происшествия #Пожар #Шымкент
Сегодня, 19:04
83
Журналист

Рекомендуем

Наверх