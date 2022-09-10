С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов

Фото: instagram/shygysqaz_tjd

С огнём борются в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, на территории РМаркакольского лесного хозяйства, Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа. Горят трава, деревья и кустарники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

В ведомстве сообщили, что предварительная площадь пожара составляет 1800 гектар. Угрозы для населенных пунктов, расположенных поблизости, нет.

"Всего в борьбе с огнем задействовано: около 307 человек и 35 единиц техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечены 4 вертолета: МИ-8 акимата области, МИ-171 и "Еврокоптер" — "Казавиаспас" МЧС РК с водосливными устройствами, а также МИ-17 Министерства обороны РК. Всего произведено 28 сбросов воды. Работа по тушению продолжается. В районе Алтай кустарник и траву на территории Зыряновского лесного хозяйства и Быковского лесничества тушат местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 2400 гектар. Задействовано два вертолета — МИ-17 Министерства обороны РК и МИ-8 акимата области, которыми сбросили свыше 230 тонн воды. Угрозы населенным пунктам также нет", — сообщили в ДЧС региона.

В самом ведомстве и на месте пожара организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано 367 человек и 35 единиц техники.

Работать продолжают и в Катон-Карагайском районе области, где загорание происходит на предварительной площади 1900 гектар, в 12-ти километрах от села Алтынбел, Большенарымского лесного хозяйства, на территории Ново-Березовского лесничества. В ликвидации участвует 355 человек и 29 единиц техники, ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, полиции.

Для доставки десанта привлечен вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

На территории Куйганского сельского округа ещё 9 сентября локализовано горение травы, кустарника в горной труднодоступной местности, на предварительной площади более 543,6 гектара.

На данный момент на территории Куйганского сельского округа на участке "Заря" борются с огнем, охватившим сухую траву на ориентировочной площади 300 гектар, которая загорелась 9 сентября.

Угрозы населенным пунктам здесь не прогнозирубют. Расстояние от места пожара до ближайшего населенного пункта Кайнар — 10 километров. Для тушения задействовано: 44 человека и восемь единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза и местных исполнительных органов.

Напомним, с пожарами в ВКО борются уже неделю. Ситуацию осложняет шквальный ветер.

Ранее объявили о ликвидации крупного лесного пожара в Костанайской области, который тушили со 2 сентября.