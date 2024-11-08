С порывов на теплосетях и взрыва котельной началась зима для костанайцев

Два происшествия, связанные с теплоснабжением жилого сектора, произошли за три дня в Костанайской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

6 ноября в Амангельдинском районе взорвалась котельная, от которой отапливался местный дом культуры. А спустя всего два дня, 8 ноября, на теплосетях моногорода Рудного произошло несколько порывов, которые оставили без тепла около 200 частных жилых домов.

Котельная в Амангельдинском районе состояла из трёх котлов. Один из них взорвался. В этот момент в здании котельной находился 55-летний сотрудник. После взрыва здание рухнуло, но спасателям удалось достать мужчину, позже он умер. Полиция ведёт расследование инцидента.

"По факту нарушений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, зарегистрировано досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК "Нарушение требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", – пояснили в ДЧС области.

На вопрос, из-за чего мог взорваться котёл и по чьей вине, в ДЧС ответили, что обстоятельства ЧП, пока ведётся расследование, разглашению не подлежат.

Котельная отапливала три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, Дом культуры). Взорвавшийся котёл в ней установили в 2022 году.

В ночь с 7 на 8 ноября в моногороде Рудный Костанайской области на тепловых сетях произошёл сильный порыв. Местные жители делились видео с улиц Топоркова, Молодая Гвардия, Шевченко, микрорайона Северный. На видео были фонтаны воды из теплотрасс, вода, которая бежала ручьем из тепловых сетей.

"Мы возвращались из Костаная в Рудный этой ночью. В 12 часов ночи мы заезжали в город, вода уже бежала по Топоркова. Фонтанов мы не видели, но потоп был", – рассказал житель Рудного Владимир.

В магазине автозапчастей Рудного, расположенного на пересечении улиц Топоркова-Молодая Гвардия, нам рассказали, что порыв произошёл прямо напротив их здания.

"Нас не коснулся, потому что у нас своё отопление, мы отапливаемся от газовой котельной. Порыв затронул частный сектор, вниз к улице Шевченко", – сообщил продавец Дмитрий.

Житель частного дома в Рудном по улице Шевченко Анатолий Василенко сообщил, что отопление пропало после 12 ночи.

"Я вернулся домой со смены и мне показалось, что батареи еле тёплые, к утру вообще почти остыли. Но примерно к 12 дня тепло восстановили", – рассказал рудничанин.

Уже несколько лет подряд в Рудном идёт глобальная реконструкция теплосетей, но, как оказалось, это не помогло избежать аварии.

Руководитель ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег Абылкаиров пояснил на брифинге, что ремонты касались в основном магистральных сетей, поэтому по ним износ удалось снизить с 50 до 31,4%. По квартальным сетям износ составляет 66%, а по отдельным квартальным сетям в частном секторе – 80% .

"С начала года произошло 634 повреждения на сетях, из них 577 – на квартальных, а из этих 577 на сетях частного сектора – 241", – пояснил руководитель теплокомпании моногорода.

Он отметил, что благодаря ремонту в 2024 году количество порывов на магистральных сетях удалось снизить почти в 10 раз – с 56 повреждений до пяти.

"В этом году мы занимались ремонтом сетей частного сектора - шесть км за лето, но в один год эти работы не провести. Мешают стеснённые условия, другие коммуникации на узких улицах. С начала отопительного сезона по сегодняшний день зафиксировано 88 повреждений, все их оперативно устранили, и только сегодняшние благодаря СМИ получили огласку", – сказал Олег Абылкаиров.

В ТОО "Рудненские тепловые сети" также пояснили, что ремонт сетей продолжится в 2025-2029 годах. Для этого каждый год будет выделяться по 250 млн тенге для замены трёх километров квартальных сетей. Но даже это не поможет снизить износ, так как он очень высок.

"В данный момент штат теплокомпании укомплектован, работают пять мобильных бригад, в этом году добавилась шестая. В среднем требуется 3-4 часа на устранение аварий", – добавил заместитель акима Рудного Талгат Сактаганов.

Проблемы с порывами на теплотрассах, по которым тепло идёт к частным домам Рудного, начались с 2022 года. Тогда отдельную котельную "Железорудная ТЭК" присоединили к ТОО "Рудненские тепловые сети", а вместе с ТЭК и 44 км теплосетей. Все они уже тогда были крайне изношены. Всего в частном секторе Рудного более 3000 домов, всего 500 из них по состоянию на январь этого года перешли на газовое отопление. Остальные владельцы говорят, что нет средств подключиться к магистральному газопроводу.

При этом, как отметили в рудненской теплокомпании, большинство владельцев частных домов не готовят свои сети к отопительному сезону – не промывают, не меняют заглушки на батареях. Всё это приводит к срывам отопительного сезона.