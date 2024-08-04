С помощью вертолёта спасатели спустили россиянку с гор в Алматинской области
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
62Фото: МЧС РК
Группа туристов из шести граждан Российской Федерации отправилась в ущелье "Левый Талгар" в Алматинской области. Однако руководителю группы стало плохо в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Женщина 1968 года рождения почувствовала себя плохо и не смогла продолжать путь. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолёта "Казависпас" спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала её сотрудникам Центра медицины катастроф", — говорится в сообщении.
Остальные гости продолжили свой маршрут.
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