С помощью вертолёта МЧС пытались тушить пожар в многоэтажке Астаны

Жителей столицы переполошило видео в социальных сетях: на кадрах вертолёты МЧС над столицей. Как выяснилось, это проходили уникальные учения: с помощью авиации и наземных сил тренировались тушить в многоэтажном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, учения в Астане проходили под руководством министра по чрезвычайным ситуациям РК генерала-майора Чингиса Аринова.

По сценарию, пожар начался на 10-м этаже 22-этажного жилого дома в результате короткого замыкания, быстро распространившись вверх. Из-за сильного задымления и высокой температуры жильцы верхних этажей оказались заблокированы. В условиях городской застройки стандартная техника для тушения пожара и эвакуации людей не могла добраться до места происшествия, что потребовало вмешательства вертолётов "Казавиаспас".

Для тушения условного пожара были задействованы порядка 80 спасателей и около 20 единиц техники ДЧС. В то время как наземные силы боролись с огнем на первых этажах, авиация "Казавиаспас" сыграла ключевую роль в эвакуации людей с крыши здания и верхних этажей. Вертолет Eurocopter использовал уникальную технику посадки, аккуратно приземлившись на край здания для эвакуации пострадавшего. Одновременно вертолет Ми-8 с грузовой лебедкой обеспечил оперативное поднятие людей с высоты.

"Учения продемонстрировали не только высокую эффективность взаимодействия воздушных и наземных сил, но и важность своевременной координации при тушении пожара в высотных зданиях. Это особенно актуально для современных городских условий, где труднодоступность и высокая этажность создают дополнительные сложности для спасателей", — отметил министр по ЧС РК Чингис Аринов.

Особое внимание в учениях было уделено организации спасательных операций и координации действий в условиях ограниченного времени. Все операции, включая тушение пожара и эвакуацию граждан, контролировались через новый Командный центр МЧС РК в режиме онлайн. Это позволило оперативно корректировать действия и повышать эффективность спасательных операций.

"Эти учения стали важным этапом в подготовке наших сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям в городах с высотной застройкой. Мы продолжим развивать и совершенствовать взаимодействие между различными подразделениями для повышения безопасности граждан", — добавил министр.

Фото, видео: МЧС РК