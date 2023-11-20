С помощью системы соцподдержки лиц с ограниченными возможностями улучшена жизнь тысяч казахстанцев

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о том, какие программы по трудоустройству действуют на сегодня в Казахстане для разных категорий граждан, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Так, директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов сообщил о программах, которые работают для людей с ограниченными возможностями.

"Трудоустройство лиц с инвалидностью, конечно, является одним из основных направлений по трудоустройству. Все меры, которые предусмотрены министерством труда – это субсидируемые рабочие места, предоставление грантов на открытие бизнеса, микрокредитование, специальные рабочие места - проводятся у нас для всего населения. Кроме специальных рабочих мест – они только для лиц с инвалидностью", - сказал директор департамента занятости населения Минтруда Аскар Ниязов.

Для того, чтобы трудоустроиться на субсидируемые рабочие места, по словам нашего собеседника, необходимо обратиться в центр трудовой мобильности или карьерный центр в своём городе. Можно также подать заявку в онлайн-формате на enbek.kz – это электронная биржа труда.

"Тем самым любой безработный гражданин нашей страны, включая лиц с инвалидностью, имеет право претендовать на субсидируемое рабочее место. На этот год у нас трудоустроено свыше 193 тысяч человек на субсидируемые рабочие места. Из них лицами с инвалидностью являются более 30 тысяч человек", - сообщил он.

Эксперт рассказал, что специальные рабочие места создаются путём субсидирования стоимости приобретаемого имущества для создания рабочих мест лиц с инвалидностью. В этом году, по словам Ниязова, в Казахстане создано 26 таких рабочих мест.

"Помимо этого, у нас в стране есть практика квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью. В зависимости от численности сотрудников квота составляет от двух до четырёх процентов. Для организации с численностью сотрудников от 50 до 100 человек включительно устанавливается двухпроцентная квота; от 101 до 250 сотрудников – три процента; свыше 250 человек – четыре процента", - проинформировал он.

По словам главы департамента занятости, на сегодня в рамках квотирования по республике осуществляет трудовую деятельность 15 677 человек.

"По всем этим мерам у нас для лиц с инвалидностью ограничений никаких нет, напротив, у нас есть поощрительные меры для организаций, которые берут на работу лиц с инвалидностью. В частности, они освобождаются от уплаты ИПН за данного сотрудника в размере 882 МРП. Согласно Трудовому кодексу у нас наличие инвалидности у человека не является никаким ограничением, напротив, даёт дополнительные возможности", - отметил он.

По трудоустройству людей с ограниченными возможностями наш собеседник привёл следующую статистику: из 719 тысяч лиц с инвалидностью 385 800 человек находятся в трудоспособном возрасте. Из этого количества работает 111147 человек. В позапрошлом году доля занятости составляла порядка 27%, в этом году – 28,8% от трудоспособного возраста лиц с инвалидностью. Согласно нормам международной организации труда рекомендуется, чтобы этот показатель составлял свыше 15-20%.

"В случае нарушения трудовых прав любой гражданин может обратиться в инспекцию труда. В каждом регионе есть инспекция труда, которая следит за исполнением трудового законодательства", - добавил он.

Для выпускников и людей без опыта работы

Очень часто бывает, что работодатели не хотят брать на работу выпускника вуза или среднего учебного заведения, который не имеет стажа работы. Для решения этой проблемы государство предусмотрело меры по субсидированию рабочих мест.

"Для выпускников – это молодёжная практика. Любой выпускник может устроиться по своей специальности на молодёжную практику на год. В течение этого периода его заработную плату будет субсидировать государство", - сообщил Ниязов.

Также, по его словам, в Казахстане работает программа по предоставлению первого рабочего места, она подходит как для выпускников, так и для людей без образования. Первое рабочее место предоставляется на срок до 18 месяцев и также субсидируется государством.

"Есть у нас программа "Контракт поколений". Когда, скажем, в организации или на предприятии есть сотрудник, который в ближайшее время уйдёт на пенсию, мы предоставляем компании молодого сотрудника и субсидируем его зарплату в течение полугода. Возрастной сотрудник автоматически становится его наставником и готовит себе смену", - добавил наш собеседник.

Представитель Минтруда отметил, что на молодёжную практику в этом году устроилось свыше 30 тысяч выпускников, а на первое рабочее место - порядка 18 тысяч человек.