  • 21 Марта, 12:55
  • BAIGENEWS

С помощью пожарного поезда потушили загоревшийся вагон в Актобе

Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 12:38
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: МЧС РК

Актюбинские спасатели потушили пожар в вагоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

К борьбе с огнём привлекли пожарный поезд.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шалкар на станции в отдельно стоящем путеизмерительном вагоне произошел пожар на площади 12 квадратных метров. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасателей, пожар был быстро локализован. Пожарные не допустили его распространение внутри вагона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео: МЧС РК

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