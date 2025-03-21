С помощью пожарного поезда потушили загоревшийся вагон в Актобе
Обошлось без пострадавших.
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
33Фото: МЧС РК
Актюбинские спасатели потушили пожар в вагоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
К борьбе с огнём привлекли пожарный поезд.
"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шалкар на станции в отдельно стоящем путеизмерительном вагоне произошел пожар на площади 12 квадратных метров. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасателей, пожар был быстро локализован. Пожарные не допустили его распространение внутри вагона", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС РК