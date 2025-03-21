Актюбинские спасатели потушили пожар в вагоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

К борьбе с огнём привлекли пожарный поезд.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Шалкар на станции в отдельно стоящем путеизмерительном вагоне произошел пожар на площади 12 квадратных метров. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасателей, пожар был быстро локализован. Пожарные не допустили его распространение внутри вагона", — говорится в сообщении.