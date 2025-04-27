С началом туристического сезона в Мангистауской области значительно увеличилось число посетителей популярной туристической зоны — долины Айракты. В связи с этим областное управление туризма провело мониторинг чистоты территории с помощью специального беспилотника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Как рассказал начальник управления туризма Ерсин Ибрашев, основная цель мониторинга — выявить количество мусора, оставленного отдыхающими, и передать видеоматериалы, полученные с дронов, в компетентные органы для дальнейших действий.

"Со временем количество посетителей долины Айракты увеличилось, что, к сожалению, повлекло за собой рост мусора. Мы уже провели работы по уборке и установили дополнительные мусорные баки. Сегодня с помощью дронов мы зафиксировали, как граждане оставляют мусор. Все эти данные будут переданы в соответствующие органы, и будут приняты необходимые меры", — отметил Ерсин Ибрашев.

Для улучшения экологической ситуации в регионе, Мангистауская тепловодоснабжающая компания установила мусорные контейнеры: пять — в Айракты, десять — в Акмыше, пять — в зоне отдыха "Самал". В планах — привлечение уборщиков в выходные дни, когда поток туристов наиболее велик.

Ерсин Ибрашев призвал как жителей, так и гостей региона бережно относиться к природе и поддерживать чистоту окружающей среды.