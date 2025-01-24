С полок магазинов Астаны уберут "Доширак" и дубайский шоколад
Департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям.
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Виноград "шайн мускат" и дубайский шоколад уберут с витрин некоторых столичных магазинов. В список товаров, которые не прошли санитарную проверку, также попали белорусское молоко, несколько видов чая и лапша быстрого приготовления "Доширак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Столичный департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали ещё в прошлом году. 119 из них проверку не прошли.
К примеру, в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава, в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа, в казахстанском чае нашли красители.
В список товаров, которые продавцы теперь обязаны убрать с полок магазинов из-за нарушения маркировки, попали три вида чая, виноград сорта "шайн мускат", дубайский шоколад и лапша "Доширак".
"Отсутствие маркировки продукции, пищевой продукции особенно, считается, что это опасная продукция, потому что нет никаких сведений о продукции – и вводит это в заблуждение потребителя. Поэтому выданы были субъектам торговли меры оперативного действия, постановления о снятии продукции, возврату поставщику или уничтожению", - сообщила руководитель отдела ДСЭК Астаны Карлыгаш Абдишева.
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