С поличным задержали закладчика наркотиков в Таразе

Деятельность наркозакладчика пресекла полиция в Жамбылской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

20-летний подозреваемый был задержан с крупной партией психотропного вещества “альфа-PVP” весом 10,47 г.

10 свертков “синтетики” общей массой 4,6 г найдены во время задержания. В ходе обыска по месту жительства, zip-пакеты с психотропным веществом “альфа-PVP” обнаружены на кухне и в мусорном ведре.

В ходе дачи показаний задержанный указал адреса, где он оставил закладки. В 12-ти участках изъято 5,69 г синтетических наркотиков

Свертки он получал через указания куратора в мессенджере Telegram. Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Всего было изъято 35 доз.