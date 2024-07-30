С поличным задержали закладчика наркотиков в Таразе
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Деятельность наркозакладчика пресекла полиция в Жамбылской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
20-летний подозреваемый был задержан с крупной партией психотропного вещества “альфа-PVP” весом 10,47 г.
10 свертков “синтетики” общей массой 4,6 г найдены во время задержания. В ходе обыска по месту жительства, zip-пакеты с психотропным веществом “альфа-PVP” обнаружены на кухне и в мусорном ведре.
В ходе дачи показаний задержанный указал адреса, где он оставил закладки. В 12-ти участках изъято 5,69 г синтетических наркотиков
Свертки он получал через указания куратора в мессенджере Telegram. Полицейские устанавливают соучастников преступной деятельности. Всего было изъято 35 доз.
"В сферу наркобизнеса подозреваемый попал две недели назад. Для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, он организовал сбыт психотропных веществ бесконтактным способом. За одну закладку ему платили 1200 тенге. По факту незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. По уголовному делу проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия", – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алим Бажикбаев.
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