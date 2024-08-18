С погибшими в страшной аварии полицейскими простились в Жамбылской области

В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими при исполнении служебного долга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В воскресенье, 18 августа, простились с сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном, чьи жизни унесла страшная авария.

Почтить память погибших и выразить поддержку их близким и родным пришли начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин, начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК Олжас Мырзабеков, заместитель акима области Серик Салемов, заместители начальника ДП, коллеги и друзья.

Телеграммы соболезнования родным и близким поступили от министра внутренних дел РК Ержана Саденова и акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

Они заверили, что семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

"Внезапная новость о гибели наших коллег застала всех врасплох. Я уверен, что молодые сотрудники, добросовестно выполнявшие служебные обязанности по охране общественного порядка, и в будущем внесли бы большой вклад в наше общее дело. Они также были заботливыми мужьями и отцами, опорой для своих семей. Мы будем оказывать всяческую поддержку их семьям, детям и женам. Светлые образы наших героев навсегда останутся в нашей памяти", — отметил Арманбек Баймурзин.

Похороны погибших прошли в их родных селах: Галыма Арыстанбаева — в Меркенском районе, Абылайхана Абишкена — в Таласском районе.

Погибшие сотрудники будут представлены к ордену “Айбын”.

Напомним, в ночь на 17 августа в результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое полицейских. Один из них — многодетный отец, воспитывавший 11 детей.