В Астане наказали подростка, появившегося на улице города с игрушечным пистолетом, в маске и бронежилете, передаёт BaigeNews.kz.

"16-летний Т. находился в общественном месте в маске и бронежилете, а в руках был страйкбольный автомат, пластмассовый с надписью "АК-74". Своими действиями Т. выражал неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан", – сообщили в суде столицы.

Парня привлекли к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства. На суде законный представитель и адвокат признали факт правонарушения. Штраф в размере 39 320 тенге назначен его законному представителю.

Постановление не вступило в законную силу.