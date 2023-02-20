С острым дефицитом электроэнергии может столкнуться Казахстан

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В 2022 году дефицит электроэнергии в Казахстане фиксировался в течение 8 месяцев — в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

1 февраля текущего года на расширенном заседании коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки, передаёт Казинформ. Республика вынуждена перекрывать его за счёт перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает 1200 МВт. Эксперты связывают это с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры.

Министерство энергетики РК опубликовало среднесрочный прогноз энергопотребления Казахстана. Согласно этому документу, с 2023 по 2029 год объём используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3 процента. Производство тоже будет расти, но не такими темпами.

Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023–2025 и в 2028 году баланс будет отрицательным. Стране ежегодно будет не хватать 1,3–1,6 миллиарда киловатт-часов. А в 2029 году дефицит достигнет максимума — 5,5 миллиарда киловатт-часов.

В целом за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5 процента — со 121,1 до 146 миллиарда киловатт-часов. Производство, в свою очередь, за этими темпами успевать не будет: всего плюс 17,6 процента при сравнении 2029 года с 2023-м.

По регионам потребление будет неравномерным. Самой дефицитной энергозоной останется юг, его обеспечение будет дотационным. Разница между производством и использованием электроэнергии в южных областях и двух мегаполисах страны останется самой большой на протяжении всего семилетнего периода — в пределах 11,8–12,7 миллиарда киловатт-часов.

Западная и северная энергозоны в этот период будут демонстрировать профицит. Разница в том, что на западе он будет совсем небольшим — от 1 до 3 миллиарда киловатт-часов в разные годы, — а на севере и востоке страны ежегодно прогнозируется дополнительный объём электроэнергии на уровне 8–10 миллиарда киловатт-часов. Исключение составит только 2029 год, когда профицит уменьшится вдвое. Все излишки север будет отдавать югу.

В документе, опубликованном на сайте министерства энергетики РК, говорится, что производство электроэнергии на существующих станциях с годами постепенно будет уменьшаться. Это связано как с выбытием отработавших своё основных активов, так и с оптимизацией генерирующих мощностей, необходимостью придерживаться курса "чистой" энергетики.

Таким образом, расширение, развитие и обновление энергосистемы — необходимая мера и для Казахстана, и для соседних стран Центральной Азии.