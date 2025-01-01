Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, провела очередной одиночный матч на турнире United Cup-2025 в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина сыграла с Лаурой Зигемунд (80-е место) в рамках матчевой встречи Казахстана и Германии и добилась победы в двух сетах — 6:3, 6:1.

Таким образом, Елена Рыбакина выиграла третий одиночный матч подряд в новом сезоне: ранее лучшая теннисистка Казахстана также разгромила испанку Джессику Бусас Манейро (54-е место) — 6:2, 6:3, после чего взяла верх в противостоянии с представительницей Греции Марией Саккари (32-е место) — 6:4, 6:3.