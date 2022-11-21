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  • С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца
inbusiness.kz Сегодня, 13:47
89
Сегодня, 13:47
89
Фото: inbusiness.kz

С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца

Премьер-министр подписал постановление, согласно которому с первого января 2023 года в Казахстане повысят два вида социальных выплат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

В соответствии с подпунктом 3 статьи 8 Закона РК "Об обязательном социальном страховании" Правительство постановило:

"С первого января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до первого января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в документе. 

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#социальные выплаты #страхование #работа #постановление #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
89
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