С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца

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Премьер-министр подписал постановление, согласно которому с первого января 2023 года в Казахстане повысят два вида социальных выплат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В соответствии с подпунктом 3 статьи 8 Закона РК "Об обязательном социальном страховании" Правительство постановило: