Астанинский "Барыс" сыграл дома с тольяттинской "Ладой" в первом матче 2025 года в Континентальной хоккейной лиге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период гости выиграли со счётом 3:0, а далее уже довели очки на табло до 5:0.

7 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".