  • 5 Января, 21:06
  • BAIGENEWS

С неприличным счётом завершился первый матч "Барыса" в 2025 году

Соперниками казахстанцев были игроки из Тольятти.

Сегодня, 19:59
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hcbarys.kz Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" сыграл дома с тольяттинской "Ладой" в первом матче 2025 года в Континентальной хоккейной лиге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период гости выиграли со счётом 3:0, а далее уже довели очки на табло до 5:0.

7 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".

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