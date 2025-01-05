С неприличным счётом завершился первый матч "Барыса" в 2025 году
Соперниками казахстанцев были игроки из Тольятти.
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
174Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл дома с тольяттинской "Ладой" в первом матче 2025 года в Континентальной хоккейной лиге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый период гости выиграли со счётом 3:0, а далее уже довели очки на табло до 5:0.
7 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".