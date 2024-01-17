С начала зимы дороги закрывали более тысячи раз — МВД РК

В 2024 году во время закрытия дорог в Казахстане полиция сопроводила более 15 тысяч автомобилей, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребёнка. Из снежного плена вызволили 117 машин. Такие данные привело МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

В то время, когда в разных регионах страны бушует непогода, МВД обратилось к водителям не выезжать на трассы в непогоду.

"С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей. Водители, при неблагоприятных погодных условиях не выезжайте на дальние расстояния, воздержитесь от загородных поездок. Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску", — сказал председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что ограничения для движения автомобилей вводятся при ухудшении погоды, ограничении видимости, гололёде на дорогах страны. По словам Кайсара Султанбаева, с начала зимы осуществлено свыше тысячи закрытий дорог, в том числе в январе 2024 года — более 300.

"Через средства массовой информации и путём рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей. В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до пяти суток, а за повторное "непослушание" в течение года — до десяти суток", — отметил председатель комитета административной полиции МВД.

Дорожные полицейские восемь часов откапывали грузовик на трассе в Акмолинской области. Машина встала из-за поломки двигателя, за сутки её завалило снегом выше крыши.