С начала паводков в Казахстане эвакуировали более 111 тысяч человек - МЧС
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В Казахстане с начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов.
"В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома и 1 607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,2 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 503 жилых дома и 2 157 дворовых территорий.
С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 575 человек, из них 1 157 детей. Вернулось домой 11 950 человек", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей.
В безопасное место отогнано 106 551 сельскохозяйственных животных. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 716 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.
В пострадавшие регионы доставлено 1 400 тонн гуманитарной помощи.
"На контроле остаются 103 перелива автодорог, 80 размывов автодорог, из них 9 мостов и 71 дорожных полотна. На контроле 82 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", - добавили в ведомстве.
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