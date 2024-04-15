С начала паводков в Казахстане эвакуировали более 111 тысяч человек - МЧС

В Казахстане с начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов.

"В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома и 1 607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,2 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 3 503 жилых дома и 2 157 дворовых территорий. С начала паводка спасено и эвакуировано 111 194 человек, из них 39 222 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 575 человек, из них 1 157 детей. Вернулось домой 11 950 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей.

В безопасное место отогнано 106 551 сельскохозяйственных животных. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 716 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.

В пострадавшие регионы доставлено 1 400 тонн гуманитарной помощи.