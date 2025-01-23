С начала года выявлено 16 попыток пересечь границу РК с поддельными и чужими паспортами
В 2024 году было пресечено более 400 аналогичных правонарушений.
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16 фактов использования поддельных и чужих паспортов при пересечении госграницы выявлено с начала 2025 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"18 января 2025 года в пункте пропуска "Жибек жолы" Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранная гражданка за попытку пересечения границы Республики Казахстан по чужому паспорту. Необходимо отметить, что с начала 2025 года пограничниками выявлено 16 фактов использования поддельных и чужих паспортов. В 2024 году на путях международного сообщения пресечено более 400 аналогичных правонарушений", – сообщает КНБ.
За пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность, напоминает Пограничная служба КНБ РК.
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