С начала года в Казахстане зарегистрировано 15 тысяч фактов интернет-мошенничества - МВД

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В Казахстане растёт число фактов интернет-мошенничества. Если за весь 2018 год было зарегистрировано четыре тысячи таких преступлений, то с начала этого года – уже 15 тысяч. Ежегодно мошенниками причиняется ущерб гражданам в размере 10 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства рассказал о схемах совершения подобных преступлений.

"Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. Используют сервисы по подмене абонентских номеров. Граждан убеждают оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Затем похищенные деньги выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности", - сказал Ахметжанов.

Полицией устанавливаются дропперы – лица причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем обнала, отметил министр.