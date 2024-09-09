С начала года в Казахстане утонули 164 человека
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
100Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов рассказал, сколько человек с начала года утонули на водоемах Казахстана, передаёт BaigeNews.
Алексей Советов отметил, что с начала года в Казахстане на водоемах утонуло 164 человека, из них 54 ребенка. За этот же период спасено 303 человека, из них 74 - дети.
"Основными причинами гибели на воде, если брать детей, это 100% - оставление детей без присмотра взрослых. 90% утонувших зарегистрировано в необорудованных и запрещенных для купания местах. 40% взрослых, которые утонули, находились в состоянии опьянения. 58% несчастных случаев произошло в сельской местности", - подчеркнул спикер.
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