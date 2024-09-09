С начала года в Казахстане утонули 164 человека

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Алексей Советов рассказал, сколько человек с начала года утонули на водоемах Казахстана, передаёт BaigeNews.

Алексей Советов отметил, что с начала года в Казахстане на водоемах утонуло 164 человека, из них 54 ребенка. За этот же период спасено 303 человека, из них 74 - дети.