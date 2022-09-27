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  • С начала года в Казахстане приняли 320 тысяч заявок на получение ИИН нерезидента
pixabay.com Сегодня, 17:41
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Фото: pixabay.com

С начала года в Казахстане приняли 320 тысяч заявок на получение ИИН нерезидента

С начала года в Казахстане было принято более 320 тысяч заявок по предоставлению ИИН для нерезидентов, из них 97 тысяч заявок - это граждане России. Об этом рассказал председатель правления НАО "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передаёт BaigeNews.kz.

"За вчерашний день мы приняли более 13 тысяч таких заявок. Оказываем все условия, чтобы эту услугу мы могли качественно выполнять. В приоритете - граждане Казахстана. После того, как мы увидели этот наплыв, мы выделили восемь ЦОНов, которые оказывают услуги в усиленном порядке для прибывших граждан из-за рубежа", - отметил Абдильдин. 

По словам вице-министра министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асета Турысова, иностранцам, временно пребывающим в Казахстан, ИИН присваивается один раз. 

"Если этот гражданин уехал из Казахстана, но через 20 лет решил приехать, чтобы история всех действий этого гражданина сохранялась, за ним будет ИИН. Но это не ИИН граждан Казахстана, это ИИН иностранцев, временно пребывающих в Казахстане", - подчеркнул он. 

 

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#ИИН #иностранцы
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:41
275
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