55 человек попали под колеса поездов в Казахстане с начала года
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С начала текущего года Департаментом полиции на транспорте к административной ответственности привлечено 28 589 лиц за переход железнодорожных путей в неустановленных местах, передаёт BaigeNews.
Продолжаются факты применения экстренных торможений, с начала года зарегистрировано 1268, в том числе из-за нахождения людей – 205, животных – 956 и т.д.
Под колеса поездов попало 55 граждан, больше половины из них погибли. Об этом рассказал начальник Департамента Бакытжан Малыбаев.
По его словам, в выходные на перегоне "Карабулак-Талдыкорган" области Жетысу грузовой поезд совершил наезд на мужчину, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
"К сожалению, большинство трагедий происходят из-за банального несоблюдения правил поведения на железной дороге. Люди не осознают всей опасности, которые поджидают их на железной дороге", - отметил полковник полиции.
Также он подчеркнул, что транспортные полицейские при проведении профилактических мероприятий разъясняют гражданам о соблюдении мер безопасности при нахождении на железной дороге.
Транспортная полиция предупреждает, что при нахождении на железной дороге необходимо быть предельно внимательными, не отвлекаться на разговоры по телефону, снять с головы капюшон, вынуть наушники. Необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива и вагонов.
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