С начала года в Алматы ликвидировано 82 неосвещенных участка

За 9 месяцев этого года бригады ГКП "Алматы Кала Жарык" (АКЖ) провели линии освещения во дворы, улицы и переулки, на которых ранее отсутствовали фонарные столбы. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева работы проведены по всем районам города, устранено 82 ранее неосвещенных участка. Для их благоустройства дополнительно установлено 400 светильников и столько же опор и кронштейнов, протянуто 15 км кабеля.

Так, работы проведены в Бостандыкском районе на 13 участках, в Алмалинском – на 21, в Жетысуском – на 11. К примеру, по улице Брусиловского от Абая до Карасай батыра установлено 32 новых фонарных столба. По 12 опор установлено на улицах Клубной, Исиналиева и в ЖК "Восточка". На улице Казыбек би от ул. Байтурсынова до пр. Сейфуллина исторически отсутствовало освещение по южной стороне. Сейчас идет установка 21 опоры, на которой будут монтированы по два светильника – на тротуар и проезжую часть.

Как поясняет руководитель предприятия Игорь Мысик, так называемые слепые зоны были выявлены инспекторами в ходе мониторинга улиц и изучения обращений граждан, поступающих в районные акиматы и в "Алматы Кала Жарык".

"Город, как живой организм, он трансформируется, растет, меняет форму, постоянно развивается, к нему присоединяют новые территории, внутри города тоже возникают строительства. К примеру, был когда-то пустырь, и на его месте построили бизнес-центр или жилой комплекс, и если кто-то при проектировании не учел проведение линий наружного освещения, то мы получаем в этом месте слепую зону, то есть неосвещенный участок. Если наше предприятие привлекут к участию в планировании и контроле строительства, то количество таких участков сразу сократится. Пока же мы занимаемся только обслуживанием существующих линий освещения", - говорит Игорь Мысик.

По данным АКЖ, все еще не полностью охвачены освещением присоединенные к городу районы, относившиеся когда-то к территории Алматинской области. Это бывшие поселки, дачные массивы, садоводческие хозяйства. К примеру, в предгорной местности Наурызбайского района, в микрорайоне Карагайлы только на одной улице было установлено 11 новых светоточек. Всего по району таких участков было 16, для их освещения установили дополнительно порядка ста опор.

Неосвещенные участки были выявлены и возле 20 городских школ. Для их устранения установлено порядка 300 новых светоточек. Работы в данном направлении будут продолжены также в 2025 году совместно с районными акиматами.

Отметим, что с января 2024 года АКЖ отвечает за большую часть освещения в городе после того, как консорциум из трех компаний не справился со своими обязанностями по договору государственно-частного партнерства. Летом 2023 года аким города Ерболат Досаев поручил расторгнуть договор с частным партнером и передать все сети на баланс районных акиматов.

Сегодня все они заключили договор на обслуживание линий с предприятием. Таким образом, в планах АКЖ к 2025 году уличное освещение довести до 100%.