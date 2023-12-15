С начала года полиция Казахстана задержала 2,5 тысячи разыскиваемых преступников

С начала 2023 года оперативники криминальной полиции МВД задержали 2,5 тысячи разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди задержанных 34 убийцы, 17 разбойников, 84 грабителя, 10 вымогателей, 11 насильников и 87 наркопреступников.

Так, в июле в Шымкенте был задержан мужчина, разыскиваемый за совершение убийства в 2018 году в Дубае. В Таразе задержаны двое граждан, разыскиваемые ДП Карагандинской области с ноября 2022 года за покушение на убийство, сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Руслан Назаров.

При поиске уголовных преступников за пределами страны используются возможности Национального центрального бюро Интерпола. Также на территории стран-участников СНГ дважды в год проводится операция “Розыск”.

За пределами страны с начала года удалось задержать 70 преступников и одновременно установить местонахождение еще 36 разыскиваемых лиц. Они были разысканы на территории США, Швеции, Германии, Турции, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.

На территории Казахстана найдено 374 уголовных преступника, разыскиваемых правоохранительными органами других государств.

– Так, нашей оперативно-поисковой группой в ноябре месяце в одном из городов Грузии задержан подозреваемый, создавший и руководивший финансовой пирамидой с апреля 2019 года до февраля 2020 года. Ущерб гражданам составил свыше 2 млрд тенге, – поделился спикер.

Кроме того, полицейские нашли более 13,5 тысяч без вести пропавших граждан и установили местонахождение 1276 пропавших лиц.