С начала года под поезда попали 19 человек - полиция бьёт тревогу
Благодаря профилактическим мерам удалось избежать жертв среди детей.
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Железная дорога не прощает беспечности. С начала 2025 года под колёса поездов в Казахстане попали 19 человек, 9 из них — со смертельным исходом, передаёт BaigeNews.kz. Такие тревожные данные приводит портал Polisia.kz.
Заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов отметил: железная дорога - это зона повышенного риска. Нарушения правил поведения вблизи путей - не просто безобидные шалости, а прямой путь к трагедии.
И статистика это подтверждает: только за три месяца транспортные полицейские выявили более 12 тысяч случаев перехода путей в неположенных местах.
За тот же период машинисты были вынуждены 333 раза применять экстренное торможение - в 71 случае из-за появления людей на рельсах, в остальных — по вине животных и других факторов.
Благодаря профилактическим мерам удалось избежать жертв среди детей. Так, только за последние сутки в Шымкенте произошли два инцидента, когда пешеходы буквально чудом не оказались под поездом. Оба случая - результат перехода путей в запрещённых местах. К счастью, поезда удалось вовремя остановить. Нарушители, впрочем, не остались безнаказанными — их привлекли к ответственности.
Полицейские в очередной раз призывают граждан быть предельно внимательными вблизи железной дороги:
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не приближайтесь к движущимся составам;
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не пытайтесь забираться на вагоны или платформы;
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следите за детьми и подростками, объясняйте им правила безопасности.
Ранее мы сообщали, что поезда Тальго сообщением "Астана – Алматы" меняют маршрут. Кроме того, стало известно, когда в поездах Казахстана появится интернет.
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