Железная дорога не прощает беспечности. С начала 2025 года под колёса поездов в Казахстане попали 19 человек, 9 из них — со смертельным исходом, передаёт BaigeNews.kz. Такие тревожные данные приводит портал Polisia.kz.

Заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов отметил: железная дорога - это зона повышенного риска. Нарушения правил поведения вблизи путей - не просто безобидные шалости, а прямой путь к трагедии.

И статистика это подтверждает: только за три месяца транспортные полицейские выявили более 12 тысяч случаев перехода путей в неположенных местах.

За тот же период машинисты были вынуждены 333 раза применять экстренное торможение - в 71 случае из-за появления людей на рельсах, в остальных — по вине животных и других факторов.

Благодаря профилактическим мерам удалось избежать жертв среди детей. Так, только за последние сутки в Шымкенте произошли два инцидента, когда пешеходы буквально чудом не оказались под поездом. Оба случая - результат перехода путей в запрещённых местах. К счастью, поезда удалось вовремя остановить. Нарушители, впрочем, не остались безнаказанными — их привлекли к ответственности.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть предельно внимательными вблизи железной дороги:

не приближайтесь к движущимся составам;

не пытайтесь забираться на вагоны или платформы;

следите за детьми и подростками, объясняйте им правила безопасности.

Ранее мы сообщали, что поезда Тальго сообщением "Астана – Алматы" меняют маршрут. Кроме того, стало известно, когда в поездах Казахстана появится интернет.