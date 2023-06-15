С начала года КНБ задержал 30 казахстанцев по подозрению в терроризме

Фото: пресс-службы КНБ РК

Более 30 человек задержали в Казахстане с начала года по подозрению в совершении преступлений террористического характера. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

По данным КНБ, одного жителя Атырауской области на пять лет осудили за пропаганду терроризма.

"Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц", - говорится в сообщении.

По аналогичным фактам к семи годам лишения свободы были приговорены два жителя Шымкента, попавших под влияние проповедников международных террористических организаций.

"В ходе расследования выяснилось, что они посредством социальных сетей пропагандировали идеологию терроризма. Кроме того, пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности. Вина указанных лиц полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами", - отметили в КНБ.

Всего с начала года подразделениями антитеррора КНБ по делам о терроризме задержан 31 житель нашей республики и иностранец. К различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены ещё 10 человек.