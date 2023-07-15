С начала года из водоёмов страны спасены 153 человека — МЧС

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По данным МЧС РК, с начала 2023 года на водоёмах страны спасено 153 человека, в том числе 42 детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в ведомстве, спасение стало результатом как оперативности спасателей, так и неравнодушия очевидцев.

"При этом не удалось избежать и трагических случаев, причинами которых явились недооценка собственных сил, падение в водоемы, оставление детей без присмотра взрослых, купание в нетрезвом состоянии, неумение плавать, нарушение правил при ловле рыб, при спасении утопающего, при катании на плавательных средствах. С начала купального (с 1 июня) сезона во всех регионах страны спасено 92 человека, в том числе 39 детей", — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, трагические случаи гибели людей зарегистрированы на водоёмах Астаны, области Абай, Улытау, Жетысу, Акмолинской, Актюбинской,Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской,Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, областей.

По рекомендации МЧС, на городских пляжах оборудованы безопасные "лягушатники" для детей. Спасателобучают детей навыкам плавания в весь период купального сезона. Уже обучено более 29 тысяч юных казахстанцев.

С начала года спасателями совместно с полицейскими провели патрулирования и рейды, к административной ответственности привлечено более 2700 нарушителей.

МЧС призывает соблюдать требования правил безопасности на водоёмах.