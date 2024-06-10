С начала года госинспекторами труда защищены права свыше 24 тыс. работников

По состоянию на 1 июня 2024 года государственными инспекторами труда на 145 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 10,6 тыс. работниками на сумму более 1,6 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 4,2 тыс. нарушений трудовых прав, передаёт BaigeNews со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения РК.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 139 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 17,7 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8,9 тыс. работников. Им выплачено 895,6 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 июня т.г. государственными инспекторами труда проведено 2 954 проверки, в ходе которых выявлено 4 197 нарушений, из них: в сфере труда – 3186; по безопасности и охране труда – 961; занятости населения – 50.

Работодателям выдано 1 760 предписаний и наложено 2 311 административных штрафов на сумму 234,4 млн тенге. В результате принятых мер защищены трудовые права 15,4 тыс. работников.