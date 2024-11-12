С начала года 380 пьяных водителей устроили ДТП на дорогах Казахстана

Казахстанцы стали реже ездить в пьяном виде за рулем за последние пять лет, передает BaigeNews.kz.

Еще в 2019-м число ДТП с участием нетрезвых водителей приближалось к 500. В тот год погибло 98 человек, ранения получили 716. За десять месяцев этого года на дорогах страны зарегистрировали 380 таких аварий. По их вине домой к семьям не вернулись 65 человек. За это же время к административной ответственности за нетрезвое вождение привлекли 20848 водителей.

По словам официального представителя Комитета административной полиции МВД Актоты Борановой, тот, у кого изначально не было водительского удостоверения и кого поймали на пьяной езде, не сможет сдавать экзамены на права в течение семи лет. На год больше такое наказание ждет уклонистов от освидетельствования.

"В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 608. В ней говорится, что езда в состоянии алкогольного опьянения влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством на семь лет. Сроки возрастают, если в процессе пострадал человек. Но тут речь идет о легком вреде здоровью. Если лицо пострадало сильнее или вовсе погибло, тогда уже нужно обратиться к Уголовному кодексу. Там есть статья 345-1. Тогда виновник лишается права занимать определенные должности на десять лет и получает тюремный срок. Сроки могут меняться в зависимости от обстоятельств", - рассказала Актоты Боранова.

Нет какой-то одной причины, почему человек садиться за руль после употребления алкоголя. Но в большинстве своем, рассказывает магистр психологических наук Яна Чигарькова, все дело в менталитете жителей стран СНГ. Они по привычке думают, что с ними ничего не может произойти.

"Есть надежда у людей на то, что можно будет "развести". Или же свое состояние не воспринимают люди всерьез и думают, что не попадутся. Я знаю человека, который оказался в подобной ситуации. И, поверьте, за такие правонарушения наказание отбывают приличные люди, работающие. Попадаются даже те, кто просто хотел машину переставить с одного места на другое, в надежде, что его не поймают. Ну, а те, кто осознанно пьют и садятся за руль, не желаю тратиться на трезвого водителя, для меня это безответственные люди", - говорит психолог.

Сейчас ужесточать наказание для пьяных водителей не планируют, говорит Актоты Боранова. Меры, принятые в 2019 году говорят о своей достаточности.

"Смотрите, самое главное, все ужесточения, которые принимаются, не будут касаться обычных граждан, которые не соблюдают закон. Это элементарно. Если человек не соблюдает – он будет наказан. Любое нарушение правил дорожного движения приводит к ДТП. Тут уже не будут смотреть, малейшее это или грубое пренебрежение правилами. И уже никто не будет разбираться, один стакан выпил водитель или целый ящик", - говорит Актоты Боранова.

Напомним, несколько дней назад резонансный случай произошел на 232 километре автодороги "Астана – Петропавловск". Полицейские остановили автобус полный людей, за рулем которого находился 50-летний житель Туркестанской области в состоянии алкогольного опьянения.

Как показывает практика, такие случаи не редки. Весной в соцсетях появилась запись ДТП с автомобилем патрульной полиции Шымкента. Тогда пьяный мужчина угнал в Туркестанской области чужую машину.