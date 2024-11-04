С начала года 300 туркестанских семей переселились в другие регионы РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За январь-сентябрь 2024 года из Туркестанской области на север Казахстана переселились около 300 семей или почти 1200 человек, сообщает акимат региона.
В этом году было выделено 7050 квот для переселения казахстанцев из трудоизбыточных регионов в семь областей, где предоставляется государственная поддержка.
Обсуждается открытие в СКО специального адаптационного центра для трудовых мигрантов.
"В СКО, как и в других шести областях, проводятся мероприятия по приёму переселенцев. Тем, кто решит переехать, потребуется всесторонняя поддержка на определённый период. Создание предлагаемого вами адаптационного центра станет разумным решением. Я считаю, что эту инициативу можно реализовать с прямой поддержкой предпринимателей и меценатов. Этот вопрос не должен уходить с повестки дня", – сказал заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев на встрече с представителями СКО.
Руководитель информационно-разъяснительного центра по вопросам переселенцев и соотечественников в Петропавловске Ануар Токпан сообщил, что с начала года в СКО переселились 412 семей, то есть более 1200 человек, и 70 семей приняли 125 соотечественников.
Для переселенцев государство предоставляет материальную помощь в размере 258 440 тенге на каждого члена семьи. Предусмотрена помощь в оплате аренды жилья и коммунальных услуг, а также поддержка в образовании, развитии предпринимательства и трудоустройстве. С прошлого года переселенцам компенсируется 50% стоимости на покупку или строительство жилья.
Самое читаемое
- Заморозки и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Актюбинский школьник создал мобильное приложение для путешествующих без гида
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело