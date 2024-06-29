С Минобороны взыскали ущерб за ДТП, которое совершил военнослужащий
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Военный суд рассмотрел иск по делу о ДТП с участием автомобиля войсковой части министерства обороны РК, передаёт BaigeNews.kz.
С иском в суд обратился потерпевший в ДТП с целью взыскать стоимость ремонта своего повреждённого автомобиля.
ДТП произошло в декабре 2023 года. Военнослужащий С. за рулём автомашины, принадлежащей воинской части, допустил столкновение с припаркованным автомобилем истца Д. Автомобиль последнего получил механические повреждения, ремонт обошёлся ему в 515 619 тенге.
4 января 2024 года суд признал С. виновным в ДТП и назначил ему административный штраф.
Иск представитель ответчика признал частично и ходатайствовал о замене ответчика – воинскую часть заменить на виновника ДТП, то есть военнослужащего С.
Военнослужащий С. иск признал в полном объёме. В соответствии с Гражданским кодексом, юридическое лицо обязано возместить вред, причинённый его работником при исполнении трудовых обязанностей. Поэтому суд постановил взыскать с воинской части в пользу истца Д. компенсацию за имущественный вред, судебные расходы на сумму 789 250 тенге.
Решение суда не вступило в законную силу.
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