С крупной партией марихуаны задержали мужчину на юге Казахстана
Обвинительный акт по уголовному делу направлен в суд.
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В Жамбылской области при координации прокуратуры Байзакского района сотрудники Управления по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции задержали 51-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
"Во время обыска в доме подозреваемого обнаружено и изъято более 15 кг марихуаны.
С санкции суда в отношении подозреваемого по п.3 ч.3 ст.297 УК "Хранение наркотических средств, в целях сбыта в особо крупном размере" применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
12.12.2024 года прокуратура района составила обвинительный акт по уголовному делу и направила в суд для рассмотрения по существу.
Ранее полиция задержала подозреваемую в перевозке синтетических наркотиков в Байконыре.
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