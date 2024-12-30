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С крупной партией марихуаны задержали мужчину на юге Казахстана

Обвинительный акт по уголовному делу направлен в суд.

Сегодня, 11:45
АВТОР
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прокуратура Жамбылской области Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
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Фото: прокуратура Жамбылской области

В Жамбылской области при координации прокуратуры Байзакского района сотрудники Управления по противодействию наркопреступности регионального Департамента полиции задержали 51-летнего местного жителя. Его подозревают в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"Во время обыска в доме подозреваемого обнаружено и изъято более 15 кг марихуаны.

С санкции суда в отношении подозреваемого по п.3 ч.3 ст.297 УК "Хранение наркотических средств, в целях сбыта в особо крупном размере" применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

12.12.2024 года прокуратура района составила обвинительный акт по уголовному делу и направила в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее полиция задержала подозреваемую в перевозке синтетических наркотиков в Байконыре.

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