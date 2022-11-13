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  • С криптовалютных кошельков FTX похищено более 600 миллионов долларов
ixbt.com Сегодня, 14:58
202
Фото: ixbt.com

С криптовалютных кошельков FTX похищено более 600 миллионов долларов

Крипотвалютную базу FTX взломали, а из криптовалютных кошельков украли более 600 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
 
Вскоре после этого FTX заявила в своем официальном канале Telegram, что она была скомпрометирована, попросив пользователей не устанавливать никаких новых обновлений и удалить все приложения FTX.

"FTX взломана. Приложения FTX — вредоносное ПО. Удалите их. Чат открыт. Не заходите на сайт FTX, так как он может загружать трояны", — написал администратор аккаунта в Telegram-чате FTX Support. 

Сообщение было подтверждено главным юрисконсультом FTX Райном Миллером.

Через несколько часов Миллер сообщил в Twitter, что FTX US и FTX.com перемещают все свои цифровые активы в холодное хранилище из-за пятничного банкротства. 

"Сегодня вечером процесс был ускорен — чтобы уменьшить ущерб от наблюдения за несанкционированными транзакциями".

Многие держатели кошельков FTX сообщили об остатках в $0 на своих кошельках FTX.com и FTX US. 
Переводы произошли в тот же день, когда фирма подала заявление о банкротстве.

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#криптовалюта
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:58
202
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