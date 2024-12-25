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С космодрома Байконур стартовала ракета

На ней установлено оборудование для МЧС России.

Сегодня, 18:55
АВТОР
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МЧС РФ Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55
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Фото: МЧС РФ

С Байконура стартовала ракета "Союз-2-1б" со спутником "Ресурс-П" №5. Космический аппарат предназначен для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением до 70 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Данные позволяют специалистам МЧС России осуществлять детальный мониторинг критических ситуаций, а также оценивать оперативную обстановку и моделировать возможные сценарии её развития.

В МЧС уточнили, что получают данные дистанционного зондирования Земли с 12 космических аппаратов.

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