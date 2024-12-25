С космодрома Байконур стартовала ракета
На ней установлено оборудование для МЧС России.
Сегодня, 18:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
108Фото: МЧС РФ
С Байконура стартовала ракета "Союз-2-1б" со спутником "Ресурс-П" №5. Космический аппарат предназначен для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением до 70 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.
Данные позволяют специалистам МЧС России осуществлять детальный мониторинг критических ситуаций, а также оценивать оперативную обстановку и моделировать возможные сценарии её развития.
В МЧС уточнили, что получают данные дистанционного зондирования Земли с 12 космических аппаратов.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Иностранцы ограбили ломбард в Астане
- Третий приговор по делу о секс-рабстве вынесли в Кызылорде