С Байконура стартовала ракета "Союз-2-1б" со спутником "Ресурс-П" №5. Космический аппарат предназначен для съемки Земли со сверхвысоким пространственным разрешением до 70 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Данные позволяют специалистам МЧС России осуществлять детальный мониторинг критических ситуаций, а также оценивать оперативную обстановку и моделировать возможные сценарии её развития.

В МЧС уточнили, что получают данные дистанционного зондирования Земли с 12 космических аппаратов.