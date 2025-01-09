Теннисисты сборной Казахстана узнали имена первых соперников на Australian Open-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина в первом круге сыграет против 16-летней австралийки Эмерсон Джонс (371 WTA).

Юлия Путинцева (25 WTA) стартует против Элины Аванесян из Армении (44 WTA).

Александр Шевченко (72 ATP) в первом круге встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания). Александр Бублик (27 ATP) начнет турнир с матча против Франсиско Серундоло (31 WTA) из Аргентины.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января.

Напомним, ранее казахстанская команда по теннису уступила в полуфинале турнира United Cup.