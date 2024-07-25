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С кем сыграют Александр Бублик и Александр Шевченко на старте Олимпиады

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Дирекция развития спорта Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: Дирекция развития спорта

В Париже завершилась жеребьёвка олимпийского турнира по теннису мужского одиночного разряда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в первом круге встретится с американцем Тейлором Фрицем. Сейчас казахстанец занимает 25 место в рейтинге ATP, а соперник 11-е. Ранее они встречались пять раз. В трёх матчах победителем становился Бублик.

Александр Шевченко в первом раунде сыграет с 18-летним чешским теннисистом Якубом Меншиком. В прошлом году они встретились на турнире в Словакии, где победу одержал представитель Чехии.

Ранее стало известно, с кем на Олимпиаде сыграют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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