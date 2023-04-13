С кем сыграет Елена Рыбакина в Астане на Кубке Билли Джин Кинг

Фото: BaigeNews.kz

В Астане состоялась официальная жеребьёвка Кубка Билли Джин Кинг, в котором встретятся женские сборные Казахстана и Польши по теннису, передаёт BaigeNews.kz.

Пятница, 14 апреля

Юлия Путинцева — Магда Линет

Елена Рыбакина — Вероника Фальковская

Суббота, 15 апреля

Елена Рыбакина — Магда Линет

Юлия Путинцева — Вероника Фальковская

Анна Данилина, Гюзаль Айнутдинова — Алиция Роцольская, Вероника

Напомним, что матчи между сборными Казахстана и Польшей пройдут 14 и 15 апреля на Beeline Arena в Астане. Команды будут играть до трёх побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны.