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BaigeNews.kz Сегодня, 13:44
193
Сегодня, 13:44
193
Фото: BaigeNews.kz

С кем сыграет Елена Рыбакина в Астане на Кубке Билли Джин Кинг

В Астане состоялась официальная жеребьёвка Кубка Билли Джин Кинг, в котором встретятся женские сборные Казахстана и Польши по теннису, передаёт BaigeNews.kz.

Пятница, 14 апреля

Юлия Путинцева — Магда Линет

Елена Рыбакина — Вероника Фальковская

Суббота, 15 апреля

Елена Рыбакина — Магда Линет

Юлия Путинцева — Вероника Фальковская

Анна Данилина, Гюзаль Айнутдинова — Алиция  Роцольская, Вероника 

Напомним, что матчи между сборными Казахстана и Польшей пройдут 14 и 15 апреля на Beeline Arena в Астане. Команды будут играть до трёх побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны.

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Журналист
Сегодня, 13:44
193
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