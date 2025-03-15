На женском чемпионате мира по боксу 2025 года, который проходит в сербском городе Ниш, сборная Казахстана показала впечатляющие результаты — сразу пять спортсменок вышли в финал турнира и поборются за золотые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале у Казахстана выступят Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг) и Елдана Талипова (81+ кг).

В весовой категории до 48 кг в решающем поединке выступит Назым Кызайбай. Её соперницей станет российская спортсменка Юлия Чумгалакова. В следующей категории, до 50 кг, в финале встретятся казахстанка Алуа Балкибекова и представительница Китая Ху Мэйи.

За победу в весе до 60 кг будет бороться Виктория Графеева. Ей предстоит встретиться на ринге с российской спортсменкой Нуне Асатрян. В весовой категории до 63 кг в финал пробилась Аида Абикеева, её соперницей станет боксёрша из Таиланда Тананья Сомнуек.

Елдана Талипова, выступающая в самой тяжёлой весовой категории свыше 81 кг, также дошла до решающего поединка. В финале она встретится с китайской спортсменкой Илян Чжан.

Финальные бои состоятся в воскресенье, 16 марта.